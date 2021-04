Neymar nach Champions-League-Triumph über FC Bayern: Abgang von PSG "kein Thema"

Superstar Neymar (29) hat den PSG-Fans nach dem Erfolg im Champions-League-Viertelfinale über den FC Bayern München Hoffnungen auf eine baldige Vertragsverlängerung gemacht. Ein Abgang aus Paris sei "überhaupt kein Thema mehr", betonte er bei TNT Sports Brazil.

Nach dem hart erkämpften Einzug ins Viertelfinale - ein 0:1 in Paris reichte PSG dank des 3:2-Auswärtssieges im Hinspiel - wollte Neymar von einem Wechsel nichts wissen: "Es ist offensichtlich, dass ich mich sehr wohl fühle, zu Hause fühle hier bei Paris Saint-Germain." Er fühle sich "glücklicher als zuvor".

Neymars Vertrag an der Seine läuft noch bis 2022. Er war 2017 für die Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG gewechselt. Die Verhandlungen mit PSG über eine Vertragsverlängerung bis 2026 werden nach Informationen von SPOX und Goal bereits seit Februar geführt. Noch unklar ist die Zukunft von Neymars Teamkollege Kylian Mbappe: Der Franzose erklärte zuletzt wiederholt, er habe sich noch nicht entschieden, was seine Zukunft angeht. An ihm soll unter anderem Real Madrid interessiert sein.

Angesprochen auf das spielerische Übergewicht der Bayern, insbesondere im Hinspiel, entgegnete Neymar: "Man kann so viel Ballbesitz haben, wie man will, so wie man eine Frau einen ganzen Abend bezirzen kann, und dann kommt einer und nimmt sie einem in fünf Minuten weg."

Er selbst sei schon vor den Duellen siegessicher gewesen: "Während der Auslosung habe ich meinen Teamkollegen gesagt, dass wir auf Bayern treffen werden, und dann ist es so gekommen." In der vergangenen Saison sei Bayern das beste Team gewesen. "Dieses Jahr habe ich das nicht so gesehen." Er hoffe nun darauf, den Pokal zu holen: "Wir haben uns gegen ein starkes Team durchgesetzt."

Im Champions-League-Halbfinale trifft PSG entweder auf Manchester City oder Borussia Dortmund. City gewann das Heimspiel mit 2:1, das Rückspiel findet am Mittwochabend (21 Uhr) statt.