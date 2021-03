PSG: Arsenal-Coach Mikel Arteta als Pochettino-Nachfolger? "Ich liebe Paris"

Arsenal-Coach Mikel Arteta hat verraten, dass er sich durchaus vorstellen könne, eines Tages das Traineramt beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain zu übernehmen.

"Ich liebe Paris, ich liebe Paris", betonte der 38-Jährige gegenüber BeIN Sports: "Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit dort. Es war mein erster Verein als Profi. Der Klub ist immer in meinem Herzen." Der Spanier lief von 2001 und 2002 für die Hauptstädter auf.

Allerdings stellte Arteta gleichzeitig klar, dass er derzeit nicht daran denke, die Gunners, bei denen er noch bis 2023 unter Vertrag steht, zu verlassen. "Man kann nie wissen, aber ich habe bei Arsenal noch viel zu tun", erklärte er.

Arteta übernahm im Dezember 2019 das Traineramt bei den Londonern. Aktuell rangiert er mit seinem Team lediglich auf Tabellenplatz neun und hat bereits sieben Zähler Rückstand auf einen Europa-League-Platz. Zu den Champions-League-Rängen sind es derzeit neun Punkte.

Bei den Parisern steht seit der Entlassung von Thomas Tuchel aktuell Mauricio Pochettino an der Seitenlinie. In der Liga steht PSG momentan an der Spitze, punktgleich mit Verfolger Lille (63 Zähler). Priorität hat allerdings weiterhin der Gewinn der Königsklasse.

Dort trifft der neunmalige französische Meister im Viertelfinale auf Vorjahressieger FC Bayern München. Sollte die Mission Henkelpott erneut scheitern, könnte auch Pochettinos Zukunft über den Sommer hinaus in Frage gestellt werden.