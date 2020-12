Lionel Messi zu PSG? Sportdirektor Leonardo reagiert auf Neymar-Aussagen

Sportdirektor Leonardo von Paris Saint-Germain hat sich zu einem möglichen Wechsel von Barcelonas Lionel Messi nach Paris geäußert. Zuletzt hatte PSG-Star Neymar betont, in der kommenden Spielzeit mit dem Argentinier zusammenspielen zu wollen und damit die Spekulationen um einen Abgang Messis nach dieser Spielzeit befeuert.

Vor dem Ligue-1-Spiel gegen Montpellier relativierte Leonardo Neymars Aussagen. "Messi bei PSG? Wissen Sie, es ist normal, dass Neymar das einem argentinischen Journalisten sagt. Er musste über Messi sprechen. Es ist normal", betonte der 51-Jährige bei Canal+.

Leonardo: Messi? "Er ist ein Barcelona-Spieler"

Er führte aus: "Wir müssen den Respekt für andere bewahren. Er ist ein Barcelona-Spieler. Wenn jemand über unsere Spieler spricht, sind wir nicht glücklich darüber. Wir lassen also die Spieler anderer Vereine in Ruhe. Jetzt ist nicht die Zeit, über das Transferfenster nachzudenken."

Leonardo sei zudem "sehr zufrieden mit dem Kader, den wir haben". Der Fokus liege derzeit deshalb vor allem auf dem Abschneiden in der Liga und der Königsklasse: "Wir müssen uns weiterhin auf unsere Ziele konzentrieren, beispielsweise die Qualifikation für die letzten 16 in der Champions League", sagte Leonardo.

PSG- Leonardo über Mbappe-Verhandlungen: "Haben Fortschritte gemacht"

Neben den Gerüchten um Messi beschäftigt Leonardo derzeit bei PSG vor allem die vorzeitige Vertragsverlängerung von Kylian Mbappe. "Wir reden. Wir wollen diskutieren und er möchte auch diskutieren. Jetzt ist für ihn auch die Zeit gekommen, eine klarere Vorstellung von seiner Zukunft zu bekommen", verriet der PSG-Boss.

Die Verhandlungen liefen, wie Leonardo betonte, gut: "Wir haben in den letzten zehn oder 15 Tagen Fortschritte gemacht und werden weitermachen." Mbappe kam im Jahr 2017 von der AS Monaco in die französische Hauptstadt und steht dprt noch bis 2022 unter Vertrag.