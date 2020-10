AS Monaco: Trainer Niko Kovac entschuldigt sich nach Klatsche gegen Olympique Lyon

Trainer Niko Kovac von der AS Monaco hat sich nach der herben 1:4-Niederlage gegen Olympique Lyon für seinen gescheiterten Matchplan entschuldigt. Zudem gestand er, dass ihn die Taktik des Champions-League-Halbfinalisten überrascht habe.

"In der ersten Halbzeit haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen und dabei schließe ich mich mit ein. Ich habe die Mannschaft aufgestellt, ich habe mich für die Formation entschieden", sagte der einstige Trainer des FC Bayern München auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Die Mannschaft habe außerdem in den Kontersituationen "einige Fehler gemacht" und nur reagiert statt agiert. "Wenn der ballführende Spieler nicht unter Druck gesetzt wird, muss man sich fallen lassen, um die Tiefe zu verteidigen. Das haben wir nicht gemacht, es ist unglaublich", fügte Kovac an.

Er habe den Spielern in der Halbzeitpause gesagt, dass er so etwas "noch nie von ihnen gesehen habe" und sie jetzt zumindest die zweite Halbzeit gewinnen müssen. "Die zweite Halbzeit war dann auch besser aber die erste Halbzeit war wirklich sehr schlecht." Alle vier Gegentreffer waren noch vor dem Seitenwechsel gefallen.

Zudem gab er an, dass ihn die Taktik von OL, das in der Vorsaison im Halbfinale der Champions League am FC Bayern München gescheitert waren, überrascht habe. "Wir haben damit gerechnet, dass sie auf Konter spielen, denn sie haben dafür die physischen Attribute und die Geschwindigkeit. Ich habe aber nicht mit ihrem tiefen Spielaufbau gerechnet. Es war tiefer als erwartet. Wir haben zu hoch gespielt. Man muss sich anpassen", erklärte er.

Nach acht Spieltagen steht Monaco mit elf Punkten nur auf dem zwölften Platz. Kovac, mit der Aufgabe das Team aus dem Fürstentum zurück nach Europa zu führen, hatte die Monegassen im Sommer übernommen.

