Paris Saint-Germain gegen FC Metz: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain muss zum Nachholspiel am heutigen Mittwoch gegen den FC Metz antreten. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

PSG vs. Matz: Wo und wann findet das Spiel statt?

Ausgetragen wird das Spiel heute Abend im Parc des Princes in Paris. Der Anpfiff ist auf 21 Uhr terminiert. Auch hier handelt es sich um ein Nachholspiel der ersten Ligue-1-Spielrunde, welches aufgrund PSGs Teilnahme am Champions-League-Finale erst jetzt ausgetragen werden kann. Auch in der französischen Hauptstadt wird es keine Zuschauer geben.

Paris Saint-Germain gegen Metz heute live im TV und Livestream

In Deutschland besitzt DAZN die exklusiven Übertragungsrechte für die Ligue 1 und wird dementsprechend auch die heutige Partie zwischen Paris und Metz live und in voller Länge zeigen. Ab 20.55 Uhr beginnen die Vorberichte mit Kommentator Davi Ploch und Experte Alexis Menuge.

PSG - FC Metz: SPOX-Liveticker

Wer über kein DAZN-Abo verfügt, kann bei uns vorbei schauen. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Aktion aus Paris.

Paris Saint-Germain gegen FC Metz: Letzte Duelle

Keines der vergangenen fünf Aufeinandertreffen konnte der FC Metz für sich entscheiden. Im letzten Duell trafen Angel di Maria und Eric Maxim Coupo-Moting zum 2:0-Endstand für die Hauptstädter.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 30.08.2019 Ligue 1 FC Metz Paris Saint-Germain 0:2 10.03.2018 Ligue 1 Paris Saint-Germain FC Metz 5:0 08.09.2017 Ligue 1 FC Metz Paris Saint-Germain 1:5 02.04.2017 Ligue 1 FC Metz Paris Saint-Germain 2:3 11.01.2017 Coupe de la Ligue Paris Saint-Germain FC Metz 2:0

Ligue 1: Die Tabelle