Julian Draxler: Leeds United soll PSG-Offensivmann kontaktiert haben

Premier-League-Aufsteiger Leeds United hat offenbar Interesse am deutschen Nationalspieler Julian Draxler von Paris Saint-Germain. Das berichtet der französische TV-Sender RMC Sport.

Demnach soll Leeds Draxler bereits kontaktiert haben. Der 26-Jährige sei allerdings bis dato noch nicht darauf eingegangen und wolle ohnehin eher seinen noch bis Juni 2021 datierten Vertrag bei PSG erfüllen.

In Paris hat Draxler jedoch keinen Stammplatz. Vergangene Saison kam er auf 22 Pflichtspiele für den französischen Meister, war aber meist nur Joker. So wurde er auch in der Champions League von Viertelfinale bis Endspiel jeweils nur für einige Minuten eingewechselt.

Bundestrainer Joachim Löw hatte Draxler daher jüngst einen Wechsel ans Herz gelegt. "Es wäre wichtig, einen Schritt (zu einem Verein) zu machen, wo er regelmäßig spielt. Für Julian wäre es gut, wenn er Woche für Woche im Einsatz ist", so Löw.

Draxler selbst hielt sich ob seiner Zukunft bislang stets bedeckt und betonte, aktuell keine zwingende Wechselabsicht zu haben. Neben Leeds wird vor allem Hertha BSC immer wieder als Interessent für den Ex-Schalker gehandelt, der Anfang 2017 vom VfL Wolfsburg nach Paris gewechselt war.