Ligue 1: Olympique Lyon will gegen Saisonabbruch klagen

Der französische Erstligist Olympique Lyon will die Entscheidung des Ligaverbandes auf vorzeitigen Saisonabbruch der Ligue 1 vor dem höchsten Verwaltungsgericht des Landes anfechten. Dies teilte eine Klub-Quelle am Montag der französischen Nachrichtenagentur AFP mit.

Der Verein kritisiert die Entscheidung der französischen Liga (LFP) vom 30. April, die Saison für beendet zu erklären, nachdem Premierminister Edouard Philippe angekündigt hatte, dass der Fußballbetrieb wegen der Corona-Pandemie nicht wieder aufgenommen werden könne.

Lyon belegte zu diesem Zeitpunkt den siebten Tabellenplatz und verpasste die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb. Ein Verwaltungsgericht in Paris hatte bereits eine Berufung des Vereins abgelehnt.

Der SC Amiens, der seinen Abstieg in die Ligue 2 anfechten möchte und dessen anfängliche Berufung in der vergangenen Woche ebenfalls vom Pariser Gericht abgewiesen worden war, teilte mit, sich ebenfalls an den Staatsrat wenden zu wollen.