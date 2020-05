Arsene Wenger sieht Ende der Dominanz von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo - Mbappe und Neymar ihre Nachfolger?

Der ehemalige Arsenal-Coach Arsene Wenger ist überzeugt, dass das PSG-Duo Kylian Mbappe und Neymar bereit ist, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo vom Thron zu stürzen. Deren Zeit als beste Fußballer der Welt neige sich dem Ende entgegen.

"Wir haben noch nie zuvor Spieler wie Messi oder Ronaldo gesehen, die auch in schwierigen Situationen so kreativ sein können", lobte Wenger gegenüber talkSport das Talent der Weltstars. Aber: "Diese Spieler kommen langsam an ihr Ende."

Zwar habe das Duo den europäischen Fußball bereits seit über einer Dekade dominiert, doch nun "geht es um die nächste Generation und die könnte aus Frankreich kommen", sagte der 70-Jährige. "Aktuell könnte Mbappe der Führende sein, und natürlich Neymar."

Laut Wenger könnte das Stürmer-Duo von Paris Saint-Germain Messi (32) und Ronaldo (35) vom Fußball-Thron stürzen. Der 21 Jahre alte Mbappe kam in der Saison 2019/20 in 33 Pflichtspielen auf 30 Treffer, Neymar (28) legte in 22 Spielen 18 Tore nach.