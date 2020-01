Ligue 1: PSG (Paris Saint-Germain) gegen AS Monaco heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der französischen Liga kommt es heute zum Duell zwischen PSG und der AS Monaco. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um die Partie und zur Übertragung im TV und Livestream.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und siehe die Ligue 1 kostenlos!

PSG gegen AS Monaco: Uhrzeit, Ort

Die heutige Partie zwischen Paris Saint-Germain und AS Monaco wird um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsort hierfür ist das Parc des Princes. Bei Ligaspielen bietet das Stadion Platz für rund 49.000 Zuschauer.

Ligue 1: PSG gegen Monaco heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die französische Liga live sehen wollt, seid Ihr auf den Streamingdienst DAZN angewiesen. DAZN zeigt jedes Spiel der Ligue 1 live und in Farbe.

Die Berichterstattung für die heutige Partie beginnt wenige Minuten vor Anstoß mit folgendem Personal:

Kommentator: Stefan Galler

Stefan Galler Experte: Alexis Mengue

DAZN ist im ersten Monat für erstmalige Kunden kostenlos und kostet ab dem zweiten Monat 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Zudem kann der Service monatlich gekündigt werden.

Auf DAZN gibt es viele weitere Fußball-Spiele, wie der Champions League, Bundesliga oder La Liga, live und on demand zu sehen. Zudem gibt es auf DAZN andere Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis, Darts oder Boxen im Programm.

PSG gegen AS Monaco: Die Ligue 1 heute im LIVE-TICKER

Das Spiel könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. SPOX hat täglich mehrere Liveticker zu den Events der Sport-Welt im Programm.

Paris Saint-Germain vs. Monaco: Die letzten Duelle im Überblick

In den letzten zehn Aufeinandertreffen konnte die AS Monaco nie gegen PSG gewinnen. In der Gesamtbilanz in der Ligue 1 haben die Monegassen aber dennoch die Nase vorn: 34 der 74 Spiele gewann Monaco, 18 PSG.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Ligue 1 21.04.2019 Paris Saint-Germain AS Monaco 3:1 Ligue 1 11.11.2018 AS Monaco Paris Saint-Germain 0:4 Trophee de Champions 04.08.2018 Paris Saint-Germain AS Monaco 4:0 Ligue 1 15.04.2018 Paris Saint-Germain AS Monaco 7:1 Coupe de la Ligue 31.03.2018 Paris Saint-Germain AS Monaco 3:0 Ligue 1 26.11.2017 AS Monaco Paris Saint-Germain 1:2 Trophee de Champions 29.07.2017 AS Monaco Paris Saint-Germain 1:2

Ligue 1: Die Tabelle vor PSG und Monaco

Obwohl PSG sogar zwei Spiele weniger absolviert hat, liegt das Team von Thomas Tuchel als Tabellenführer dennoch vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten aus Marseille. Die AS Monaco liegt nach 18 Spielen auf Rang 9.