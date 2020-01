Ligue 1: Paris Saint-Germain und AS Monaco trennen sich bei irrem Spiel remis

Paris Saint-Germain und die AS Monaco haben sich am 20. Spieltag der Ligue 1 in einem turbulenten Spiel 3:3 (3:2) getrennt. Der Vorsprung von PSG an der Tabellenspitze auf Olympique Marseille schrumpfte dadurch auf fünf Punkte (bei einem Spiel weniger).

Auf die frühe PSG-Führung durch Neymar (3.) antwortete Monaco mit einem Doppelschlag durch Gelson Martins (7.) und Wissam Ben Yedder (13.). Dank eines Eigentors von Fode Ballo Toure (24.) und eines verwandelten Elfmeters von Neymar (42.) erlangte PSG die Führung aber schnell zurück. In der 70. sorgte Islam Slimani für den Ausgleich.

Ligue 1: Die aktuelle Tabelle