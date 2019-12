Christophe Dugarry kritisiert PSG-Trainer Thomas Tuchel: "Er ist bei PSG am Ende"

Frankreichs Welt- und Europameister Christophe Dugarry sieht für Thomas Tuchel keine Zukunft mehr als Trainer von Paris Saint-Germain. "Tuchel ist bei PSG am Ende, er hat nichts mehr zu melden", sagte Dugarry bei RMC Sport.

"Sie wissen nicht, wie sie spielen sollen. Ich sehe bei PSG kein Kollektiv. Icardi, Neymar, Mbappé, alle konzentrieren sich auf ihre individuellen Leistungen und spielen, wenn sie Lust haben", erklärte der ehemalige französische Nationalspieler (55 Länderspiele) seine Kritik.

Tuchel steht in Paris trotz des souveränen Meistertitels in der vergangenen Saison in der Kritik. Auch in dieser Spielzeit führt PSG die Tabelle der Ligue 1 souverän mit fünf Punkte Vorsprung bei einem Spiel weniger vor Olympique Marseille an. Auch in der Champions League steht Paris bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Galatasaray (Mi., 21 Uhr live auf DAZN) als Gruppensieger fest. Die Art und Weise, wie PSG seine Spiele gewinnt, ist dabei aber längst nicht mehr so überzeugend wie in der jüngsten Vergangenheit.

Tuchel hat noch Vertrag bis 2021

Tuchel hatte erst im Mai bis 2021 bei PSG verlängert. Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern München dementierte er postwendend: "Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von Paris Saint-Germain bin. Ich habe einen Vertrag und denke nicht an einen anderen Klub."

Wie lange er das wirklich noch ist, hängt wohl auch vom Erfolg seiner Mannschaft in der Champions League ab. Tuchel wäre nicht der erste PSG-Coach, der trotz mehrerer Meistertitel den Hut nehmen muss, sollte es nicht mit dem langersehnten Henkelpott klappen.