Ligue 1: PSG siegt dank Icardi in Brest - Draxler verbucht Vorlage

Der französische Meister Paris St. Germain hat eine Woche nach der 1:2-Pleite beim Tabellenletzten in Dijon in der Ligue 1 wieder einen Sieg feiern können. Mit Nationalspieler Julian Draxler in der Startformationen gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel bei Stade Brest mit 2:1 (1:0).

Der argentinische Star Angel Di Maria (39.) war nach herrlichem Pass von Draxler per Lupfer zum 1:0 erfolgreich. D

er sieben Minuten zuvor eingewechselte Samuel Grandsir (72.) erzielte den Ausgleich für die Hausherren. Mauro Icardi (85.) sicherte den Sieg für die Tuchel-Truppe.

PSG trat noch ohne die verletzten Superstars Neymar und Kylian Mbappe an, außerdem fehlte unter anderem auch Nationalspieler Thilo Kehrer.

