PSG-Trainer Thomas Tuchel über Superstar Neymar: "Das Härteste steht dir noch bevor"

Thomas Tuchel hat sich nach dem gescheiterten Abschied von Neymar bei Paris Saint-Germain hinter den Superstar gestellt und gesagt, dass dieser "ein gutes Herz" habe. Allerdings betonte er auch, dass die härteste Zeit für den Brasilianer noch vor ihm liege.

"Manchmal ist es schwer zu glauben, dass er ein guter Kerl ist, wenn man ihn nur von außen beim Spiel sieht. Aber er ist wirklich ein guter Typ", sagte Tuchel im Gespräch mit dem Guardian.

Dass der Superstar nach seinen lautstarken Wechselforderungen im Sommer nicht der Liebling der Fans sei, ist für Tuchel "absolut verständlich". Es sei ihr gutes Recht, das auch zum Ausdruck zu bringen.

Anhänger des Hauptstadtklubs hatten Neymar für dessen Bestrebungen, den Klub im Sommer Richtung Barcelona zu verlassen, offen angefeindet und ausgepfiffen. "Sie sind stolz auf ihren Klub und es ist dann nicht so toll, wenn ein Spieler wochenlang nur von seinem Abschied spricht", fügte Tuchel an.

Auch Neymar hatte bereits zuvor sein Verständnis für das Verhalten der PSG-Fans geäußert: "Ich weiß, was diesen Sommer passiert ist und ich verstehe, dass es schwierig für die Fans ist. Wenn sie mich auspfeifen wollen, ist das ihr gutes Recht, aber von nun an bin ich ein Spieler von Paris und ich wiederhole, dass es keine Probleme gibt."

Tuchel habe Neymar nach dem gescheiterten Wechsel im Sommer gesagt, dass dieser nun "der Wahrheit ins Gesicht schauen" und "mit den Konsequenzen leben" müsse. "Ich habe ihm erklärt: 'Du denkst, dass die harte Zeit jetzt hinter dir liegt, aber da irrst du dich. Du musst jetzt mit mir zurechtkommen und ich werde dich an deine Grenzen treiben. Das Härteste steht dir also noch bevor", erzählte der ehemalige Trainer des BVB.

Neymar fällt erneut aus: Die Verletzungshistorie des brasiliansischen Superstars © getty 1/14 Es hat ihn schon wieder erwischt: Neymar wird rund vier Wochen ausfallen, nachdem er sich im Testspiel am Sonntag mit Brasilien gegen Nigeria an der Kniesehne verletzte. © getty 2/14 Zuletzt war der 27-Jährige im Sommer nach einem Bänderriss für mehrere Wochen außer Gefecht. SPOX zeigt Euch seine komplette Verletzungshistorie. © getty 3/14 Seine erste "schwere" Verletzung erleidet Neymar im Januar 2016. Eine Knöchelverletzung setzt ihn einen Monat außer Gefecht. Insgesamt zehn Spiele verpasst er für den FC Barcelona. © getty 4/14 Wieder knapp einen Monat fällt Neymar im April 2014 aus. Diesmal muss er aufgrund einer Fußverletzung pausieren. Vier Spiele kann er in dieser Zeit nicht bestreiten. © getty 5/14 Bei der Weltmeisterschaft 2014 im eigenen Land wird Neymar durch ein Foul im Viertelfinale von Kolumbiens Zuniga ins Krankenhaus geschickt. Neymar erleidet einen Wirbelbruch und fällt für den Rest der WM aus. Zuniga bekam nicht mal Gelb. © getty 6/14 Der damalige ARD-Experte Mehmet Scholl platzt der Kragen, da Schiedsrichter Carlos Velasco Carballo Zuniga keine Karte zeigt. Die Kolumbianer foulten Neymar in diesem Spiel sehr häufig. Ohne Neymar gegen Deutschland - der Rest ist Geschichte. © getty 7/14 Nach kleineren Pausen fällt Neymar im Dezember 2015 mit einer Adduktorenverletzung fünf Spiele aus. Ein Muskelfaserriss verheilte nicht wie gewollt. © getty 8/14 Im Dress seines neuen Klubs Paris Saint-Germain bekommt der 222-Millionen-Euro-Mann im Januar 2018 einen Schlag auf den Oberschenkel. Er muss drei Spiele aussetzten. © getty 9/14 Einen Monat später ist für Neymar die Saison beendet. Im Ligaspiel gegen Olympique Marseille bricht er sich den Mittelfuß. Ohne den Brasilianer ist für PSG in der Königsklasse im Achtelfinale gegen Real Madrid Endstation. © getty 10/14 Insgesamt muss Neymar deshalb 90 Tage pausieren und verpasst 16 Spiele von PSG. Zur WM ist er wieder fit, doch für einen Titel reicht es nicht. Im Viertelfinale gegen Belgien scheidet die Selecao aus. © getty 11/14 PSG-Coach Tuchel muss Ende November bis zum Jahreswechsel auf Neymar verzichten. Wieder zwickt es im Adduktorenbereich. Daher fällt er fünf Spiele aus. © getty 12/14 Wieder der Mittelfuß. Im Pokal gegen Straßburg verletzt sich Neymar wie 2018 am Mittelfuß und fällt somit 85 Tage bis Mitte April aus. 18 Spiele steht er PSG daher nicht zur Verfügung. © getty 13/14 Im Sommer dann der nächste Bänderriss. Neymar wird "weder fit sein noch rechtzeitig genesen, um an der Copa America teilzunehmen", teilte der brasilianische Verband mit. © getty 14/14 Die Verletzung zog er sich bei einem Test gegen Katar zu, erst am 14. September feierte er sein Comeback im Trikot von PSG. Nun muss der französische Meister allerdings erneut längere Zeit ohne den Superstar auskommen.

Tuchel misst Erfolg bei PSG auch an Spielerbeziehungen

Die drastischen Ansagen an den Brasilianer haben durchaus Wirkung gezeigt. Neymar erzielte gegen Racing Strasbourg und Olympique Lyon jeweils die Siegtreffer für PSG und traf auch bei den Siegen gegen Bordeaux und Angers. In den kommenden Wochen wird Neymar Tuchel jedoch fehlen. Am Sonntag zog sich Neymar im Testspiel mit Brasilien gegen Nigeria eine Blessur an der Kniesehne zu.

Auch in der vergangenen Saison fehlte der Brasilianer PSG verletzungsbedingt und verpasste unter anderem die beiden K.o.-Spiele im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester United. Gegen die Red Devils schied Paris durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit aus. Es war der erste schwere Rückschlag für Tuchel in der französischen Hauptstadt.

Er selbst messe seinen Erfolg jedoch nicht nur an Punkten und Titeln. "Natürlich zählen diese Dinge, wenn du zu einem Klub wie PSG gehst. Aber es geht auch um die Beziehung mit den Spielern. Ist es nicht auch ein Erfolg, einem Spieler als Trainer durch eine schwere Zeit zu helfen?", fragte Tuchel. Dennoch wolle er natürlich "jedes Spiel gewinnen".

Mit Paris Saint-Germain führt Tuchel aktuell die Ligue 1 mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Nantes an, musste allerdings bereits zwei Niederlagen hinnehmen. In der Champions League folgte auf eine Gala gegen Real Madrid (3:0) ein mühsahmer 1:0-Sieg gegen Galatasaray Istanbul. Am kommenden Dienstag gastiert PSG beim FC Brügge (21 Uhr live auf DAZN).

PSG-Spielplan in den kommenden Wochen