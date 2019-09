"FC Bayern vielleicht nicht der richtige Klub": Lille-Präsident schützt Renato Sanches vor Kritikern

3/16

HANS DORFNER (1983-1991 - Ausleihe von 1984-1986): Der Mittelfeldspieler kam aus Bayerns U19 zu den Profis, blieb in der Saison 83/84 aber ohne einen einzigen Pflichtspieleinsatz. Also wurde er für zwei Jahre an den Club in der 2. Liga ausgeliehen.