Trotz Niclas Füllkrugs Comeback-Tor: West Ham unterliegt Leicester City beim Debüt von Ruud van Nistelrooy

Nationalspieler Niclas Füllkrug hat bei seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause sein erstes Premier-League-Tor für West Ham United erzielt. Der Stürmer wurde beim 1:3 (0:0) im Auswärtsspiel gegen Leicester City in der 79. Minute eingewechselt und sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für Ergebniskosmetik.

Julen Lopetegui, Füllkrugs Trainer beim Premier-League-Klub, hatte noch am Montag erklärt, das Spiel in Leicester komme zu früh für den Angreifer. Dann saß der DFB-Stürmer aber auf der Bank und wurde beim Stand von 0:2 ins Spiel geworfen. Kurz vor Spielende setzte er sich nach einer Ecke durch und traf per Kopf.