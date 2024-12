"Können sich gar nicht vorstellen, wie viel mir gezahlt wird": Pep Guardiola mault nach ManCity-Pleite Journalisten an

Manchester City in sportlicher Krise

Die anhaltende Krise hat dafür gesorgt, dass City in der Premier League mittlerweile elf Punkte hinter Tabellenführer Liverpool liegt. Eine erfolgreiche Titelverteidigung scheint daher sehr unwahrscheinlich und auch in der Champions League müssen Guardiola und Co. um die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase bangen.

Im Heimspiel gegen Nottingham Forest am Mittwoch will City endlich wieder zurück in die Erfolgsspur kommen, drei Tage später ist man bei Crystal Palace zu Gast. Am Mittwoch kommender Woche steht dann das wegweisende Champions-Legaue-Spiel bei Juventus Turin auf dem Programm.