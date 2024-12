"Ich will nicht, dass er spielt": Pep Guardiola reagiert auf Spekulationen um Star von Manchester City

Kevin De Bruye in letztem Vertragsjahr bei Manchester City

De Bruyne steht vor einer ungewissen Zukunft bei Manchester. Der 33-Jährige befindet sich im letzten Jahr seines Vertrags und hat bestätigt, dass die Verhandlungen mit dem Verein auf Eis gelegt wurden.

Am Mittwoch tritt Manchester City in der Premier League gegen Nottingham Forest an und will die Serie von vier Niederlagen in Folge in der englischen Liga beenden.