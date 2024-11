Nach 26 Jahren: Moderatoren-Legende Gary Lineker verlässt BBC-Show

Zum Saisonende gibt der frühere Nationalspieler seinen Job auf, das gab der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag bekannt. Der berühmte Fußballexperte soll der BBC nach dem Abschied vom Format "Match of the Day" aber erhalten bleiben.

Man habe sich "grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung bis zur WM 2026 geeinigt", teilte die BBC mit. Lineker ist mit einem Jahresgehalt von 1,35 Millionen Pfund (rund 1,6 Millionen Euro) bestbezahlter Moderator der Rundfunkanstalt.