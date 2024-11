"Jeder ist begeistert": Neuer Trainerjob von Ruud van Nistelrooy offiziell

Wie der englische Überraschungsmeister von 2016 mitteilte, erhält der 48-Jährige bei den Foxes einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Van Nistelrooy, einer der torgefährlichsten Stürmer der 2000er-Jahre, hatte in der Spätphase seiner aktiven Karriere auch beim HSV Station gemacht. Nach der Entlassung von Steffen Baumgart wurde van Nistelrooy auch rund um den Volkspark gehandelt.

Nun bleibt er in England, wo er zuvor Co-Trainer und dann Interimscoach bei Rekordmeister Manchester United war. "Ich bin stolz, ich bin aufgeregt. Jeder, mit dem ich über Leicester City spreche, ist begeistert", sagte van Nistelrooy.

Leicester hatte sich am vergangenen Sonntag von Teammanager Steve Cooper getrennt. Van Nistelrooy soll die Verantwortung beim Tabellen-16. am Sonntag übernehmen, das Team aber bereits zum Ligaspiel beim FC Brentford am Samstag begleiten.