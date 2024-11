Zwei Stars aus der Bundesliga auf der Kandidatenliste von ManUnited?

Manchester United: Ruben Amorim sucht Verstärkungen

Anders ist die Situation bei Victor Osimhen. Der Nigerianer, Teamkollege von Boniface in der Nationalmannschaft, wechselte nach langem Transfer-Poker im Sommer nicht wie erwartet für über 100 Millionen Euro zu einem Top-Klub, sondern auf den letzten Drücker auf Leihbasis von der SSC Neapel in die Türkei zu Galatasaray. Der 25-Jährige ist nach Sky-Informationen ebenfalls ein Transferkandidat bei United, allerdings wohl erst für einen Wechsel im Sommer. Osimhen selbst hatte zuletzt einem Winter-Wechsel eine Absage erteilt.

Osimhen hat in der laufenden Spielzeit in zehn Einsätzen acht Tore erzielt und vier vorbereitet. Boniface kommt in 15 Spielen auf acht Treffer und eine Vorlage. Kolo Muani hat bei seinen 13 Auftritten für PSG lediglich zweimal getroffen (ein Assist). Die besten Werte kann der seit Wochen im Zusammenspiel mit Hugo Ekitiké überzeugende Marmoush vorweisen. Der Ägypter kam 17-mal für Eintracht Frankfurt zum Einsatz, traf dabei 14-mal und bereitete obendrein zehn Treffer vor.

Auch eine Verpflichtung eines bulligen Mittelstürmers wie Boniface und eines weiteren Angreifers wie Marmoush wäre denkbar und im System des neuen United-Trainers Ruben Amorim möglich. Allerdings muss auch der Premier-League-Klub auf die Finanzen und insbesondere das Financial Fair Play achten.

Marmoush ist in dieser Woche international gefordert. Er trifft mit Eintracht Frankfurt am Donnerstag in der Europa League auswärts auf den FC Midtjylland. Boniface-Klub Leverkusen empfängt am Dienstagabend Red Bull Salzburg in der Champions League. Der Stürmer fehlt aber derzeit verletzt und wird wohl erneut durch Patrik Schick vertreten, der zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim mit drei Toren glänzen konnte.

Manchester United bestreitet das erste internationale Spiel unter der Leitung von Ruben Amorim am Donnerstag in der Europa League gegen FK Bodö/Glimt.