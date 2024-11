"Wahrscheinlich hat er dort schon einige Stürmer": Viktor Gyökeres scherzt über Wechsel zu Topklub

Viktor Gyökeres erzielte Dreierpack gegen Manchester City

Gyökeres war 2023 von Coventry City nach Lissabon gewechselt, hatte Sporting in der vergangenen Saison zum Gewinn des portugiesischen Meistertitels geschossen.

In der laufenden Saison setzte Gyökeres bisher noch einen drauf: In 18 Pflichtspielen sind ihm schon 23 Tore gelungen. Unter anderem glänzte er beim überraschenden 4:1-Sieg Sportings gegen Manchester City in der Champions League mit einem Dreierpack.