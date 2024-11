Transfer schon im Januar? ManCity hat angeblich zwei Mittelfeldspieler auf dem Zettel

Manchester City hatte ursprünglich geplant, erst im kommenden Sommer einen neuen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Der Ausfall von Rodri aufgrund seiner Kreuzbandverletzung soll die Vereinsführung nun allerdings dazu veranlasst haben, einen Transfer im Januar in Erwägung zu ziehen. Das berichtet The Daily Mail.

Mittelfeldspieler Adam Wharton von Crystal Palace und der Spanier Martin Zubimendi von Real Sociedad sollen ganz oben auf der Liste der Skyblues stehen.

Der 20 Jahre alte Wharton kam im Februar dieses Jahres aus Blackburn zu Palace und wurde bereits mit einem Wechsel nach Liverpool sowie zu City in Verbindung gebracht. Um Zubimendi gab es ebenfalls Gerüchte, er soll im Sommer 2024 beinahe an die Anfield Road gewechselt sein.

Rodri hatte sich gegen Arsenal am 22. September verletzt, die Saison für ihn ist dabei. In den folgenden vier Spielen blieb das Team ungeschlagen, aktuell läuft es allerdings fatal für das Team von Pep Guardiola: Aus den letzten sechs Spielen gab es fünf Niederlagen und ein Unentschieden - und in diesem verspielte man einen 3:0-Vorsprung.