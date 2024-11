Sieben Stars auf der Streichliste! Ruben Amorim mistet als neuer Trainer von Manchester United wohl mächtig aus

Casemiro soll im Sommer verkauft werden

Noch schwer zu bewerten ist bisher Tyrell Malacia. Der 25-jährige Linksverteidiger kam 2022 von Feyenoord Rotterdam, fiel verletzungsbedingt aber fast 17 Monate lang aus. Sein Vertrag endet 2026, ebenso wie der des Brasilianers Casemiro. Der bei Real Madrid im Verbund mit Luka Modric und Toni Kroos so überzeugende defensive Mittelfeldspieler konnte in England nie komplett an seine zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. Ein Verkauf im Sommer würde zumindest einen Teil der hohen Ablösesumme wieder in die Kassen spülen.

Anders ist die Situation bei Amad Diallo. Der 22-jährige Flügelspieler ist einer der Aufsteiger der Saison. Laut Mirror winkt ihm deshalb ein neuer Vertrag zu deutlich verbesserten Bezügen.