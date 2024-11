"Möchte nicht davonlaufen": Pep Guardiola schließt Rücktritt bei Manchester City aus

Pep Guardiola: Schicksalsspiel gegen den FC Liverpool

City hat in der Premier League nach drei Niederlagen in Folge, die in einer demütigenden 0:4-Niederlage gegen Tottenham Hotspur gipfelten, einen herben Rückschlag erlitten. In Europa sieht es nicht besser aus: In der Champions League verspielte man eine souveräne 3:0-Führung und musste sich mit einem 3:3-Unentschieden gegen Feyenoord begnügen, drei Wochen nach der 1:4-Niederlage bei Sporting CP am vorherigen Spieltag.

Guardiola hat mit Manchester City seit seiner Ankunft im Jahr 2016 insgesamt 18 Titel gewonnen und seinen Vertrag kürzlich um zwei Jahre verlängert. Der 53-Jährige weiß, dass ihm seine phänomenale Erfolgsquote dabei geholfen hat, die aktuelle Krise zu überstehen. Bei einem ehrgeizigen Klub wie City könnte es aber früher oder später eng werden.

In der Tabelle der Premier League steht City mit 23 Punkten aus zwölf aktuell auf dem dritten Platz. Liverpool ist bereits acht Punkte weg, der Vorsprung auf Rang fünf beträgt nur einen Punkt.

Obwohl die aktuelle Saison unerwartete Herausforderungen mit sich bringt, ist Guardiola zuversichtlich, dass er die Mannschaft wieder zu ihrer Bestform führen kann. Das bevorstehende Spiel in Anfield (Sonntag, 17 Uhr) könnte einen entscheidenden Wendepunkt in der Saison darstellen. Eine Niederlage an der Merseyside würde einen Rückstand von elf Punkten bedeuten, der sich als unüberwindbarer Rückstand im Titelrennen erweisen könnte.