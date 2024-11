"Ich finde ihn einfach nicht Weltklasse": Große Zweifel an Mohamed Salah vom FC Liverpool

Deeney findet Vinicius besser Salah

Deeney, der seine Karriere zwar offiziell noch nicht beendet hat, jedoch seit Anfang des Jahres vereinslos ist, führte derweil aus, dass er Vinicius gegenüber Salah bevorzuge.

"Meine Kinder wollen Stürmer sein. Wenn sie fragen würden, würde ich ihnen empfehlen, dass sie sich eher an Vinicius orientieren sollten als an Salah", so der 36-jährige Engländer. "Aber das ist nur meine Meinung. Er (Salah, d. Red.) winkt wahrscheinlich ab und sagt: 'Wer zur Hölle ist dieser Troy?'. Und das ist auch in Ordnung."

Salah ist bei Liverpool weiterhin einer der wichtigsten Spieler. In der laufenden Saison kam der 32-jährige Ägypter bereits auf zehn Tore und zehn Assists in 17 Pflichtspieleinsätzen.