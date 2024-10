"Völlig unverhältnismäßig": Heftige Strafe für Premier-League-Klub wegen Schiedsrichterschelte

"Nottingham Forest ist sehr enttäuscht über die Entscheidung", hieß es in einer Erklärung des Vereins: "Wir sind außerdem besonders besorgt darüber, dass die FA in ihrer Stellungnahme eine Strafe von mehr als einer Million Pfund forderte." Dies sei ebenso wie die verhängte Geldstrafe "völlig unverhältnismäßig". Der Klub werde "in Berufung" gehen.

Nottingham hielt am Ende der Saison 2023/24 als Tabellen-17. die Klasse, Luton Town stieg in die Championship ab.