Vertragsverlängerung bei Manchester City "unwahrscheinlich": Zieht es Kevin De Bruyne bald in die MLS?

Dem Bericht zufolge könnte sich De Bruynes Frau Michele Lacroix nicht vorstellen, ihre drei Kinder mit dem belgischen Star in Saudi-Arabien großzuziehen. De Bruyne glaubt allerdings, dass sie alle zusammen in den Vereinigten Staaten ein angenehmes Leben führen könnten.De Bruyne hat seit dem 18. September nicht mehr gespielt, weil er an einer Leistenverletzung laboriert. Für das Champions-League-Spiel Citys am Mittwoch gegen Sparta Prag wird er deshalb nicht zur Verfügung stehen.