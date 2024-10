"Thomas Tuchel war der Richtige": Legende von Manchester United wollte Ex-Trainer vom FC Bayern

ManUnited-Legende Paul Scholes kann sich mit dem als Nachfolger für den entlassenen Erik ten Hag auserkorenen Ruben Amorim als neuen Coach der Red Devils nicht ganz anfreunden. Stattdessen hätte er gerne Thomas Tuchel an der Seitenlinie gehabt.

Am Montag hatte sich Manchester United endgültig von Ten Hag getrennt, nachdem das Team am vergangenen Sonntag gegen West Ham die vierte Niederlage in der Premier-League-Saison 2024/25 hinnehmen musste. Bei der Suche nach einem Nachfolger kam schnell der Name Amorims auf. Der 39-Jährige trainiert derzeit noch den portugiesischen Meister Sporting Lissabon.

Während sich die Red Devils bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem jungen Portugiesen befinden, hat Vereinslegende Scholes seine Zweifel an dessen Eignung. Lieber hätte sich der 49-Jährige Tuchel in der Verantwortung gewünscht.