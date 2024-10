"Eine große Gruppe würde mich anschauen, als sei ich verrückt": Rio Ferdinand nennt Wendepunkt zum Schlechten bei Manchester United

Rio Ferdinand, langjähriger Abwehrchef bei Manchester United, hat verraten, dass er seinen ehemaligen Teamkollegen Wayne Rooney einst sorgenvoll anrief. Der Grund: Einige Spieler der Red Devils schienen nicht mehr so fokussiert auf den sportlichen Erfolg wie es Ferdinand gewohnt war, die Kultur rund um das Old Trafford veränderte sich.

"Ich sage dir, wann es sich geändert hat, zumindest von außen betrachtet: Ich rief Wazza (Wayne Rooney, d. Red.) an, als ich Paul Pogba und Jesse Lingard auf Instagram tanzen sah, obwohl wir in der Liga nur Sechster waren", so Ferdinand in seinem Podcast Rio Presents.

Der 45-Jährige, der mit United zwischen 2002 und 2014 sechs englische Meistertitel und einmal die Champions League gewann, weiter: "Ich fragte Wazza: Was geht hier ab? Wie kannst du das erlauben?"