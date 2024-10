Preisvorstellung deutlich gesenkt! Manchester United möchte Defensivstar offenbar unbedingt loswerden

Beim jüngsten 0:0 gegen Aston Villa verletzte sich der 31-Jährige und musste schon zur Halbzeit durch Matthijs de Ligt ersetzt werden. In den kommenden Wochen wird er voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen.

Manchester United, das wettbewerbsübergreifend in den letzten fünf Spielen nicht gewonnen hat, will am 19. Oktober im Old Trafford in der Premier League wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Dann ist der FC Brentford zu Gast.