Premier League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 8. Spieltag mit FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United, City, Chelsea und Co. im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an der Premier League besitzt auch in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky, der zu jedem Spiel jeweils auch einen Livestream anbietet. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW könnt Ihr auf den Livestream zugreifen.

Der Sender Sky Sport Premier League HD bietet am Samstag folgende die Spiele Tottenham vs. West Ham, Newcastle vs. Brighton und Bournemouth vs. Arsenal an, am Sonntag Wolves vs. ManCity und Liverpool vs. Chelsea und am Montag Nottingham vs. Crystal Palace an. Bei Sky Sport Mix ist am Samstag ManUnited vs. Brentford zu sehen.

Pro Spieltag wird ein Duell in der Premier League auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ angeboten. Am Wochenende handelt es sich dabei um die Begegnung Bournemouth gegen Arsenal.

Premier League: Die Spiele am 8. Spieltag