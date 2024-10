Handy im Nachtklub geklaut? ManCity-Star musste in Spanien kurz hinter Gitter

Matheus Nunes von Manchester City soll im September in Spanien festgenommen worden sein. Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, in einem Nachtklub ein Handy gestohlen zu haben. Das berichtet die Zeitung El Mundo.

Wie die Zeitung berichtet, wurde der Portugiese am 8. September von der Polizei im Madrider Nachtclub "La Riviera" festgenommen, weil er das Handy eines anderen Mannes gestohlen hatte. Nunes verbrachte das Wochenende mit seinen Freunden in der spanischen Hauptstadt, nachdem er es in der Länderspielpause nicht in den Kader Portugals geschafft hatte. Der Spieler wurde um 5:30 Uhr morgens verhaftet, laut Polizeibericht soll er einem 58-jährigen Mann auf der Toilette des Clubs das Handy entwendet haben.