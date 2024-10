"Man würde nie im Leben sagen, dass er ein Fußballer ist": Cole Palmer wird von Chelsea-Teamkollege veralbert

Cole Palmer in bestechender Form beim FC Chelsea

Palmer befindet sich in dieser Saison in einer unglaublichen Form: In sieben Premier-League-Spielen erzielte er sechs Tore und gab fünf Vorlagen. Dabei schrieb er Geschichte, als er gegen Brighton vier Tore in einer Halbzeit erzielte.

Nach der Länderspielpause spielt Chelsea in Anfield gegen Liverpool. Cucurella wird allerdings gesperrt sein, nachdem er in der Liga bereits fünf Gelbe Karten erhalten hat.