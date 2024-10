Kurz nach der Beförderung bei Manchester United: Ruud van Nistelrooy löscht pikantes Foto bei Instagram

Ruud van Nistelrooy hat nur wenige Stunden nach seiner Ernennung zum Interimstrainer von Manchester United seinen Instagram-Account aufgeräumt und ein pikantes Bild gelöscht. Das geht aus einem Bericht des Telegraph hervor.

Demnach löschte der ehemalige Weltklasse-Stürmer das elf Jahre alte Bild, welches ihn mit schwarzer Schminke im Gesicht und als König verkleidet zeigt, um 16 Uhr. Kurz zuvor hatte er durch die Entlassung von Erik ten Hag von seiner Beförderung zum Interimscoach erfahren.

Das Foto von van Nistelrooy wurde bei der Teilnahme an der Parade der Heiligen Drei Könige in Marbella aufgenommen. Der Niederländer war als König Balthasar aus dem Nahen Osten verkleidet und besuchte im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung Kinder in einem Krankenhaus und verteilte Geschenke sowie Süßigkeiten.

Dazu schrieb er: "Im Krankenhaus mit Geschenken für Jung und Alt“. Das Foto wurde damals jedoch kritisiert, da das schwarze Gesicht - auch bekannt als "blackfacing" - als rassistisch und zutiefst beleidigend angesehen wurde.