"Betrogen gefühlt": Spezielle Vorgeschichte könnte Ruud van Nistelrooy vom ten-Hag-Erbe bei Manchester United abhalten

Nach der 0:3-Niederlage in der Premier League gegen Tottenham Hotspur und dem 3:3 in der Europa League gegen den FC Porto steht ten Hag bei Manchester United vor der Entlassung. Als möglicher Nachfolger gilt sein aktueller Co-Trainer Ruud van Nistelrooy, der zu diesem Zeitpunkt aber offenbar kein Interesse an dem Job hat.

Hintergrund: Bei seinem bis dato einzigen Cheftrainer-Job im Profibereich bei der PSV Eindhoven in der Saison 2022/23 trat der 48-Jährige in der Schlussphase der Saison nach angeblichen Intrigen zurück und wurde durch seinen vormaligen Co-Trainer Fred Rutten ersetzt. "Van Nistelrooy ist ein prinzipientreuer Mann. Er hat sich in Eindhoven betrogen gefühlt und will nun nicht als derjenige angesehen werden, der ten Hag in den Rücken fällt", zitiert die englische Zeitung Mirror eine ungenannte Quelle aus den Niederlanden.

Nach einem Jahr Auszeit ergänzte van Nistelrooy diesen Sommer ten Hags Trainerstab bei seinem Ex-Klub Manchester United. Aktuell rangiert United in der Premier League lediglich auf Platz 14. Das Gastspiel bei Aston Villa am Sonntag um 15 Uhr gilt als Schicksalsspiel für ten Hag. Abgesehen von van Nistelrooy werden unter anderem auch Thomas Tuchel und Simone Inzaghi als neue United-Trainer gehandelt.