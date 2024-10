"Bellingham könnte ihn nach Madrid locken": Angelt sich Real nach Mbappé den nächsten Superstar zum Nulltarif?

© getty

Hamann: "Seit David Beckham habe ich keinen englischen Spieler mehr gesehen, ..."

Hamann, von 1999 bis 2006 für Liverpool aktiv, hatte indes noch großes Lob für Alexander-Arnold übrig.

"Seit David Beckham habe ich keinen englischen Spieler mehr gesehen, der Freistöße schießt wie er (Alexander-Arnold, d. Red.) es tut", so der heutige TV-Experte. "Sein Passspiel und seine technischen Fähigkeiten sind wunderbar anzuschauen. Früher sagten die Fans, sie zahlen, um Stürmer wie Michael Owen oder Fernando Torres spielen zu sehen. Heute zahlen die Fans, um Alexander-Arnold als Rechtsverteidiger spielen zu sehen."

Am Mittwochabend sind Alexander-Arnold und Co. am 3. Spieltag der Champions-League-Ligaphase bei RB Leipzig zu Gast.

In der Premier League geht es für Liverpool, das die Tabelle in Englands Oberhaus nach acht Spieltagen anführt, am Sonntag mit dem Spitzenspiel beim FC Arsenal weiter.