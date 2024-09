Gleich im ersten Monat: Brightons Trainer Fabian Hürzeler räumt Auszeichnung in der Premier League ab

Hürzeler hatte St. Pauli in der vergangenen Saison in die Bundesliga zurückgeführt. Im Sommer hatte der in Texas geborene Coach Brightons Angebot zur Übernahme des Cheftrainer-Postens angenommen. Sein Team blieb vor der zurückliegenden Länderspielpause durch ein 3:0 beim FC Everton, ein 2:1 gegen Manchester United und ein 1:1 bei Arsenal ungeschlagen.