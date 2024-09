"Was für ein f*cking Clown": Heftige Kritik an Englands Interimstrainer Lee Carsley wegen Nationalhymne

Unter anderem übte der langjährige und renommierte Sportjournalist Jeff Powell von der Zeitung Daily Mail scharfe Kritik an Carsley. Er schrieb: "Schmeißt ihn raus. Idealerweise jetzt sofort. Kurz vor dem Anpfiff, wenn es sein muss. Nennen Sie ihn Interims-, Aushilfs-, Ersatz- oder Hausmeistertrainer, das ist kein Job für einen Engländer, der sich weigert, auch nur ein Lippenbekenntnis zu unserem Land abzulegen. Carsley ist in Birmingham geboren, aufgewachsen und lebt dort und in der Umgebung. Das ist ein noch größerer Verrat, als wenn England sich an ausländische Trainer wendet."

Auch in den sozialen Medien bekam Carsley die volle Breitseite ab: "Was für ein f*cking Clown", schrieb ein User auf der Plattform X. Ein anderer meinte: "Es ist unser Land, das er repräsentiert. Eine Ehre. Jeder Spieler/Manager sollte sie mit Stolz singen."

Carsley hatte für Aufsehen gesorgt, als er bekannt gab, während seiner Amtszeit die Nationalhymne vor den Spielen nicht singen zu werden.