Premier League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 4. Spieltag mit FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United, City, Chelsea und Co. im TV und Livestream?

In der Premier League geht es munter weiter. An diesem Wochenende geht es mit dem 4. Spieltag weiter, der am Samstag, den 14. September, mit acht Spielen startet. Am Sonntag (15. September) steigen die anderen zwei Spiele, darunter auch das Nord-London-Derby zwischen Tottenham und Arsenal.

Premier League: Der 4. Spieltag im Überblick