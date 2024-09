"Ich glaube nicht, dass er es verstanden hat": Marc Cucurellas Song über Erling Haaland sorgt weiter für Aufruhr

Cucurella trifft mit der spanischen Nationalmannschaft am Donnerstagabend in der Nations League auf Serbien, drei Tage später geht es noch gegen die Schweiz. Die nächste Aufgabe mit Chelsea steht dann am 14. September mit dem Auswärtsspiel bei Bournemouth an.

Haaland spielt indes mit Norwegen in der Nations League am Freitag in Kasachstan und am kommenden Montag gegen Österreich. Mit City geht es am 14. September zuhause gegen Brentford weiter.