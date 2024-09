Es droht sogar das Saisonaus! Rodri wird Manchester City mit Horror-Verletzung wohl lange fehlen

Dem spanischen Mittelfeldspieler Rodri von Englands Meister Manchester City droht eine lange Pause. Nachdem er sich am Sonntag beim Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Arsenal (2:2) verletzt hatte, droht dem 28-Jährigen womöglich sogar das vorzeitige Ende der Spielzeit.

Laut Informationen von ESPN wird Rodri mit ziemlicher Sicherheit den Rest der Saison verpassen, da Tests am Montagmorgen darauf hindeuteten, dass er sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen hat. Das will das Portal von einer namentlich nicht erwähnten Quelle erfahren haben.

Demnach seien für den Nationalspieler weitere Tests vorgesehen, dennoch deute alles auf einen Kreuzbandriss hin. Rodri wird wahrscheinlich in Barcelona operiert.

Schon in den ersten Sekunden des Duells war Rodri in einem Zweikampf mit Kai Havertz gestürzt. Er machte weiter - doch sein Knie bereitete ihm danach Schwierigkeiten, als er bei einer Ecke Thomas Partey ausweichen wollte. Seinen ersten Startelfeinsatz in der neuen Spielzeit hatte er erst in der vergangenen Woche in der Champions League gegen Inter Mailand.