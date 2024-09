"Das Maß aller Dinge": Harry Kane singt Lobeshymne auf Cristiano Ronaldo

Vor dem Duell der Three Lions in der Nations League gegen Irland sagte Kane: "Cristiano ist das Maß aller Dinge. Nicht nur, weil er einer der besten Fußballer aller Zeiten ist, sondern auch, wenn es darum geht, wie lange man auf einem höheren Niveau spielen kann. Ich fühle mich in einer wirklich guten Verfassung, sowohl körperlich als auch mental. Ich bin mir sicher, dass es um mich herum Lärm geben wird, so wie es ihn um Cristiano gab - und immer noch gibt. Solange man aber seine Leistung bringt und das tut, was man kann, ist das alles, was man machen kann."

Der 31-Jährige führte aus: "Die Ronaldos, die Messis, die Benzemas, die Lewandowskis haben ihr Niveau fast noch gesteigert, als sie in die Mitte der Dreißiger kamen. Cristiano zeigt das jede Woche, jedes Mal, wenn er spielt, jedes Mal, wenn er ein Tor schießt - und das ist aus meiner Sicht das Ziel."

Ronaldo hatte im Nations-League-Spiel mit Portugal gegen Kroatien am Donnerstagabend seinen Jubiläumstreffer erzielt. In seinem 213. Länderspiel war es Ronaldos 131. Tor für Portugal. Hinzu kommen 769 Treffer auf Vereinsebene, von denen er die mit Abstand meisten im Trikot von Real Madrid erzielt hat (450). Zudem traf CR7 145-mal für Manchester United, 101-mal für Juventus Turin, fünfmal für Sporting Lissabon und 68-mal für seinen aktuellen Klub Al-Nassr.

Kane steht gegen Irland vor seinem 99. Länderspiel für England. Bislang erzielte der Angreifer 66 Tore. Am Dienstag, wenn Kane ab 20.45 Uhr im Londoner Wembley-Stadion gegen Finnland auflaufen sollte, wäre es dann soweit für Länderspiel Nummer 100. Diese Marke erreichten aktuell nur neun Spieler vor ihm für England.