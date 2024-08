FC Liverpool siegt bei Premier-League-Debüt von Trainer Arne Slot - Fabian Hürzeler grüßt mit Brighton von der Tabellenspitze

Teammanager Fabian Hürzeler hat bei seinem Pflichtspieldebüt für Brighton & Hove Albion einen traumhaften Start in sein England-Abenteuer erlebt. Der Deutsche feierte zum Premier-League-Auftakt am Samstag einen überzeugenden 3:0 (1:0)-Sieg beim FC Everton.

Der mit erst 31 Jahren jüngste aller Coaches der englischen Top-Liga war vom FC St. Pauli an den Ärmelkanal gewechselt, nachdem er mit den Hamburgern in der vergangenen Spielzeit in die Bundesliga aufgestiegen war.

Kaoru Mitoma (25.), Danny Wellbeck (56.) und Simon Adingra (86.) sorgten mit ihren Toren für den Debütsieg Hürzelers, Evertons Ashley Young (66.) sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Das deutsche Offensivjuwel Brajan Gruda, jüngst für über 30 Millionen vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 zu Brighton gekommen, stand derweil noch nicht im Kader der Seagulls.