Erster Sommer-Transfer unter Arne Slot fix! FC Liverpool gibt Verpflichtung von Federico Chiesa bekannt

Die Ablöse des Europameisters von 2021 soll dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro betragen - auch der FC Barcelona war an Chiesa interessiert gewesen. "Ich bin so glücklich, ein Liverpool-Spieler zu sein und kann es kaum erwarten anzufangen", sagte er.

Zuletzt war die Karriere des 26 Jahre alten Offensivspielers ins Stocken geraten. In den Planungen von Juve-Trainer Thiago Motta spielte er in der Saisonvorbereitung keine Rolle mehr. Der Marktwert Chiesas fiel in den vergangenen Jahren von einstmals 70 auf 35 Millionen Euro.

Am Dienstag hatte Liverpool bereits Giorgi Mamardaschwili verpflichtet, der georgische Nationaltorhüter läuft aber erst ab Sommer 2025 für die Reds auf.