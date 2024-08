"Schwerer Mangel an Urteilsvermögen": Selbst gefilmt! Lachgas-Skandal um Spieler von Tottenham Hotspur

Bissouma zeigte sich in besagtem Post beim Inhalieren eines Luftballons, der mit Lachgas (chemisch: N2O) gefüllt war.

Distickstoffmonoxid kann nach dem Einatmen zu einem High-Gefühl führen. Es tritt für gewöhnlich unmittelbar nach der Anwendung ein. Der Besitz von Lachgas mit dem Ziel, einen Rausch zu bekommen, ist seit dem vergangenen Jahr illegal.

Am Sonntag entschuldigte sich Bissouma für sein Vergehen und erklärte, dass er an jenem Abend über einen "schweren Mangel an Urteilsvermögen" verfügt habe.