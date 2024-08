Premier League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 2. Spieltag mit FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United, City, Chelsea und Co. im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte in Deutschland liegen auch in dieser Saison bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt 250 Spiele live.

Am 2. Spieltag bietet der Sender insgesamt sieben Partien an. Diese könnt Ihr auch im Livestream mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW verfolgen.

So könnt Ihr die Samstagsspiele (24. August) verfolgen:

Brighton vs. ManUtd bei Sky Sport Premier League (HD)

Tottenham vs. Everton bei Sky Sport Premier League (HD) und RTL+

und ManCity vs. Ipswich bei Sky Sport Mix

Aston Villa vs. Arsenal bei Sky Sport Premier League (HD)

Crystal Palace vs. West Ham bei Sky Sport 8 (HD)

So könnt Ihr die Sonntagsspiele (25. August) verfolgen:

Wolverhampton vs. Chelsea bei Sky Sport Premier League (HD)

Liverpool vs. Brentford bei Sky Sport Premier League (HD)

RTL+ zeigt dank einer Kooperation mit Sky auch in der Saison 2024/25 ein Spiel pro Woche im kostenpflichtigen Livestream. Am 2. Spieltag wird die Partie zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Everton am Samstag gezeigt.