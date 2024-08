Nicht einmal die Hälfte von Atléticos Betrag! Diese Ablösesumme blättert der FC Chelsea offenbar für João Félix hin

Wie das Portal The Athletic berichtet, überweist Chelsea eine Ablösesumme in Höhe von umgerechnet rund 53 Millionen Euro an die Spanier, die vor fünf Jahren 126 Millionen Euro in Félix investierten, als sie ihn von Benfica loseisten. In England soll er einen Sechsjahresvertrag mit einer Option für ein weiteres Jahr unterschreiben.

Der Transfer beinhalte demnach keine Zusatzzahlungen. Die Blues konnten sich aber eine Beteiligung an einem Weiterverkauf sichern, sollte Félix eines Tages Chelsea verlassen haben und von seinem neuen Klub verkauft werden.

Es heißt zudem, dass Félix' Gehalt in das aktuelle Gehaltsgefüge der Londoner passt. Sein Vertrag beinhalte leistungsbezogene Prämien.

Félix absolvierte insgesamt 131 Pflichtspiele für Atlético. Dabei gelangen ihm 34 Tore und 18 Vorlagen. Die Rückrunde der Saison 2022/23 verbrachte Félix bei Chelsea, wo man allerdings die Kaufoption für den Offensivspieler nicht zog.

In der vergangenen Spielzeit kickte der Nationalspieler auf Leihbasis beim FC Barcelona, wo er für die Blaugrana zehn Tore erzielte und sechs Vorlagen gab.

Chelsea hofft darauf, die Verpflichtung von Félix so schnell wie möglich abzuschließen, denn schon am Donnerstag steht das nächste Pflichtspiel für die Blues an: Dann geht es in der Qualifikation zur Europa Conference League gegen Servette Genf aus der Schweiz. Am Wochenende muss die Mannschaft von Trainer Enzo Maresca bei den Wolves in Wolverhampton antreten.