Manchester City vs. Ipswich Town heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Die Übertragung der Premier League liegt auch in dieser Saison in den Händen von Sky. Der Pay-TV-Sender wird ab 15.50 Uhr auf Sky Sport Mix live gehen, um Manchester vs. Ipswich zu zeigen. Christian Straßburger ist als Kommentator im Einsatz.

Das Programm findet Ihr natürlich auch im Livestream, und zwar bei SkyGo bzw. WOW. Alle Optionen sind mit Kosten verbunden.