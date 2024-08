Klub von Tom Brady pulverisiert League-One-Transferrekord für Fulham-Stürmer Jay Stansfield

Stansfield, der die vergangene Saison auf Leihbasis in Birmingham spielte, wurde für die Summe von 15 Millionen Pfund (umgerechnet ca. 17 Millionen Euro) fest verpflichtet. Dazu kommen fünf Millionen Pfund an möglichen Zusatzzahlungen, eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent und ein Bonus von 100.000 Pfund, sollte der Verein in der nächsten Saison in die Championship aufsteigen. Das berichtet der Journalist Sam Dean.

Der 21-Jährige gab 2020 sein Debüt in der ersten Mannschaft von Fulham, nachdem er aus der Jugendakademie des Klubs zu den Profis aufgerückt war. Im Sommer 2022 wechselte er vorübergehend zu Exeter City, bevor er im vergangenen Sommer ein zweites Leihgeschäft mit den Blues einging.

In der Saison 2023/24 bestritt Stansfield wettbewerbsübergreifen 47 Spiele für die Mannschaft von Tom Brady, für die er 13 Tore und drei Vorlagen beisteuerte.

Der siebenfache Super-Bowl-Sieger Brady war im Sommer 2023 als Investor beim Klub eingestiegen. "Birmingham City ist ein ikonischer Club mit so viel Geschichte und Leidenschaft. Es ist eine echte Ehre für mich, künftig Teil der Blues zu sein", sagte er damals.

Das nächste Spiel der Mannschaft von Chris Davies findet am Samstag statt, dann geht es zu Hause gegen Wigan Athletic in der League One.