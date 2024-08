Grünes Licht für Thomas Tuchel? Auch ausländischer Trainer kommt für Englands Verband nun in Frage

Informationen der englischen Zeitung The Guardian zufolge war es der Vorstandsvorsitzende der FA, Mark Bullingham, der die Idee den anderen neun Vorstandsmitgliedern vorstellte, um deren Unterstützung zu erhalten. Anschließend wurde der Vorschlag von dem Gremium genehmigt.

Demnach sollen die beiden ehemaligen Trainer des FC Chelsea, Thomas Tuchel und Mauricio Pochettino, die beiden ausländischen Top-Kandidaten für die Nachfolge Southgates sein. Da Tuchel und Pochettino jedoch sehr hohe Gehaltsforderungen stellen könnten, wird sich Englands Verband auch weiterhin mit Eddie Howe, dem aktuellen Coach von Newcastle United und dem derzeit vereinslosen Graham Potter (zuletzt beim FC Chelsea) beschäftigen.

Der englische Fußballverband hofft auf eine rasche Ernennung eines Southgate-Nachfolgers, will aber nichts überstürzen, sondern vor allem sicherstellen, dass man den richtigen Kandidaten bekommt. Es wird erwartet, dass der Coach der englischen U21-Nationalmannschaft, Lee Carsley, der selbst ein Kandidat für den Posten des Nationaltrainers ist, am 7. September in der Nations League gegen Irland als Übergangslösung an der Seitenlinie steht.

Southgate beendete seine achtjährige Amtszeit als Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft nach der Niederlage der Three Lions im Finale der EM 2024 gegen Spanien im vergangenen Monat.

Southgate ist historisch gesehen Englands erfolgreichster Trainer nach dem großen Sir Alf Ramsey, doch trotz zweier Finalteilnahmen gewann auch er nicht den ersehnten Titel mit den Three Lions.